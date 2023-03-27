Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Выборге

ДТП произошло 26 марта около 00:30 на пересечении Московского проспекта и Ленинградского шоссе в Выборге. Двигалась со стороны Ильинской улицы, 30-летняя водитель автомобиля марки Honda на регулируемом пешеходном переходе наехала на 63-летнюю женщину.

ДТП произошло возле дома № 7 на Ленинградском шоссе. С травмами средней степени тяжести пенсионерка доставлена в Выборгскую городскую больницу.

После осмотра врачей от госпитализации она отказалась.