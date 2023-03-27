Александр Дрозденко: Управление ветеринарии работает эффективно

На аппаратном совещании в администрации региона подвели итоги работы Госветслужбы.

«Управление ветеринарии работает эффективно. Мы не первый год имеем статус «благополучный» по ветеринарной обстановке среди субъектов Северо-Запада, держим ситуацию по опасным болезням под контролем, работаем с безнадзорными животными», – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как рассказали на совещании, в 2022 году на ветеринарно-полицейских постах на въездах в область досмотрено 3 473 транспортных средства, задержано порядка 400 «нелегальных» голов скота. Также было проведено 1 102 рейда по выявлению фактов несанкционированной реализации продукции, выявлено 9 нарушений в области ветеринарии, из оборота изъято 703 кг опасной продукции. В рамках госпрограммы по профилактике бешенства вакцинировано более 60 тыс. домашних кошек и собак, в дикой природе разложено 1,019 млн доз антирабической вакцины.

Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным. При этом в областных МФЦ стала доступна информация о животных, содержащихся в приютах, и алгоритм получения питомца в семью.