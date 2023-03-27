Ноль градусов и мокрый снег.

В понедельник, 27 марта ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица — сообщает Piter.tv. Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

Во вторник ожидается небольшой снег, переходящий в дожди, ночью гололедица и заморозки, днем +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv

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