Строители нового моста через реку Мойка готовятся асфальтировать подходы к нему

Полностью стройка нового участка магистрали с мостом в месте встречи Невы и Мойки должна завершиться к осени этого года.

Чуть ранее здесь же была сделана насыпь полутора километров новой дороги до поворота в сторону Мги. Следующий этап — монтаж самого пролета нового моста. Новый участок разгрузит часть региональной трассы Санкт-Петербург — Кировск, а также позволит переключить движение со старого моста на новый.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ленобласти также продолжается строительство двух мостов-гигантов через Свирь в Подпорожье и Волхов в Киришах.

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Ранее в Кировском районе Ленинградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе и практически закончено обновление десяти километров трассы от Мги до Луги на участке до и после деревни Сологубовка.

Ленинградская область уделяет особое внимание ремонту и строительству мостов на региональной дорожной сети. Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».