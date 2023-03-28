Парк флюгеров, созданных детьми, готовится к открытию в Гатчине

Двигающиеся объекты, фигуры из бумаги и парк флюгеров – НКО «Загвоздка» в Гатчине провела завершающее мероприятие по кинетическому творчеству

Проект удалось реализовать благодаря полученному гранту от губернатора Ленобласти. Для посетителей проходили лекции по искусству, практические занятия по 3D-моделированию из бумаги и металлопластике. По итогу проекта рядом с мастерской появился парк флюгеров, которые изготовили сами участники.

Проект удалось реализовать благодаря полученному гранту от губернатора Ленобласти. В нем приняло участие более 300 гостей. В одноименном районе Гатчины – Загвоздке – нет общественных пространств для детей, где можно было бы заниматься творчеством и общаться. Проект был создан, чтобы решить эту проблему и организовать времяпровождение местных жителей – детей и взрослых.

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