Коррупционную схему в сфере ритуальных услуг обнаружили во Всеволожском районе

Сотрудники экономической полиции выявили коррупционную схему в сфере оказания ритуальных услуг для жителей Всеволожского района. Прораб муниципального предприятия присваивал деньги клиентов и вносил в кассу неверные суммы.

Полицейские разоблачили 50-летнего прораба муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг. Получив от местного жителя 87 тысяч рублей, мужчина 80,2 тысячи присвоил, а оставшиеся деньги внес по договору в кассу муниципального предприятия.

Правоохранители провели обыски и изъяли в конторе цифровые носители информации и финансовую документацию. Изучив данные, следствие пришло к выводу, что преступления совершались системно, похищалась часть от каждого платежа клиентов.

В схему были вовлечены и должностные лица, имеющие отношение к сфере ритуальных услуг Всеволожского района. Расследование продолжается.