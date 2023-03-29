Задержанный эксгибиционист подозревается в изнасиловании ребенка в Лодейном Поле

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В мае 2022 года полицейские Новгородской области задержали 56-летнего мужчину, который показывал свои половые органы детям. Недавно стало известно, что преступник мог изнасиловать девочку в Лодейном Поле.

Следствие полагает, что в июне 2021 года во дворе дома по улице Новоселицкая в Боровичах 56-летний мужчина оголился в присутствии трех девятилетних девочек. Задержать подозреваемого удалось в мае 2022 года.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный причастен к преступлению, произошедшему 18 мая 2019 года около 19:30 на улице Володарского в Лодейном Поле. Тогда были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

На момент подготовки публикации 56-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он находится в СИЗО. Ведется следствие

Вам будет интересно
Задержанный эксгибиционист подозревается в изнасиловании ребенка в Лодейном Поле Лодейное поле, Ленинградская область
Подробности: в Ленобласти задержали педофила и его 18-летнюю сообщницу, приводившую ему детей за деньги
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии, а также его сообщницу, которая приводила ему детей...
17.09.2022 3500
Автор