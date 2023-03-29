Строитель из Приморска подозревается в убийстве коллеги-сварщика. Подозреваемый сам обратился в полицию

В полицию 28 марта обратился 35-летний специалист строительно-монтажных работ из Приморска. Он обнаружил труп 49-летнего мужчины в своей ванной комнате. Однако следователи заподозрили, что именно заявитель причастен к убийству.

Полицейские установили, что убитый был коллегой заявителя и жил с ним в одной квартире. На теле погибшего зафиксировали шесть ножевых ранений в области груди, живота и плеч. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

По факту убийства заведено уголовное дело. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев, следы обуви, куртка со следами крови и нож.

Заявителя задержали. Известно, что ранее он был судим за уклонение от военной службы, кражу, угрозу убийством и аварию с пострадавшими.