Несовершеннолетняя заявила об изнасиловании в Петербурге. Но потом передумала

В Санкт-Петербурге 16-летняя девочка, инвалид с детства, заявила об изнасиловании. По словам несовершеннолетней, это произошло в квартире дома в Невском районе.

Малознакомый мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Полицейские задержали по горячим следам 23-летнего молодого человека и поместили его в изолятор.

Позже девочка и ее мать попросили не проводить проверку и заявили, что претензий ни к кому не имеют. Однако было уже поздно, по данному факту завели уголовное дело.