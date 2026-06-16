В июне у большинства птиц уже подросшее потомство. В это время можно увидеть на земле слетков — птенцов, которые еще не начали полноценно летать.

Люди могут ошибочно подумать, что птенец в беде, однако родители продолжают кормить и опекать его. Поэтому, пытаясь помочь, можно навредить — например, мать-птица будет защищать своего детеныша и может атаковать человека. Важно объяснить детям, что слетков не нужно спасать и трогать их не надо, сообщили в Дирекции ООПТ ЛО.

Более того, важно держать собак на поводке, чтобы избежать контакта с птенцами, а в населенных пунктах следить, чтобы кошки не представляли угрозу для них.

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В Дирекции напомнили, что на некоторых особо охраняемых природных территориях Ленобласти действует «режим тишины». Это необходимо для того, чтобы птицы могли спокойно вывести потомство.