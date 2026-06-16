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Жителей Ленобласти призвали не «спасать» слетков

В июне у большинства птиц уже подросшее потомство. В это время можно увидеть на земле слетков — птенцов, которые еще не начали полноценно летать.

Жителей Ленобласти призвали не «спасать» слетков - Люди могут ошибочно подумать, что птенец в беде, однако родители продолжают кормить и опекать его. П
Фото: Павел Глазков.

Люди могут ошибочно подумать, что птенец в беде, однако родители продолжают кормить и опекать его. Поэтому, пытаясь помочь, можно навредить — например, мать-птица будет защищать своего детеныша и может атаковать человека. Важно объяснить детям, что слетков не нужно спасать и трогать их не надо, сообщили в Дирекции ООПТ ЛО.

Более того, важно держать собак на поводке, чтобы избежать контакта с птенцами, а в населенных пунктах следить, чтобы кошки не представляли угрозу для них.

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16.06.2026
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В Дирекции напомнили, что на некоторых особо охраняемых природных территориях Ленобласти действует «режим тишины». Это необходимо для того, чтобы птицы могли спокойно вывести потомство.

Теги

слетки Ленобласть Дирекция ООПТ ЛО
Новости Социум

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
Фото: t. me/ izbirkom47

Документ опубликован на портале официального правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

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14.06.2026
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Теги

выборы выборы в Госдуму Россия госдума

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