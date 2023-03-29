Футболисты Сергеев, Мостовой и Барриос присоединятся к команде в субботнем матче

Три футболиста петербургского «Зенита» вернулись в распоряжение команды, пропустив товарищеский матч 23 марта.

Сейчас Мостовой, Сергеев и Барриос готовятся к игре с «Уралом», которая пройдёт в эту субботу, пишет «Спорт Экспресс».

— Они вернулись в расположение команды и готовятся к предстоящему в субботу матчу РПЛ с «Уралом», — отметили в пресс-службе футбольного клуба.

Отмечается, что Андрей Мостовой и Иван Сергеев уже вернулись в общую группу. Восстановление Вильмара Бариосса ещё не закончилось: игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе и постепенно набирает форму.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что болельщики «Зенита» устроили драку с турецкими фанатами на матче в Стамбуле.