Внедорожник за 5 млн рублей угнали за 4 минуты в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 29 марта обратился 40-летний сотрудник компании, которая занимается оптовой торговлей мясом. Он обнаружил пропажу синего Hyundai Palisade, припаркованного на улице Промышленная в поселке Новогорелово.
По предварительной информации, машину угнали 28 марта около 20:00. Злоумышленник справился с замками и штатной сигнализацией примерно за четыре минуты.
Известно, что иномарка 2021 года выпуска была зарегистрирована на компанию, где работает мужчина. Ущерб оценен примерно в 5 млн рублей, внедорожник был застрахован.
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26.12.2022 2426