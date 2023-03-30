Внедорожник за 5 млн рублей угнали за 4 минуты в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 29 марта обратился 40-летний сотрудник компании, которая занимается оптовой торговлей мясом. Он обнаружил пропажу синего Hyundai Palisade, припаркованного на улице Промышленная в поселке Новогорелово.

По предварительной информации, машину угнали 28 марта около 20:00. Злоумышленник справился с замками и штатной сигнализацией примерно за четыре минуты.

Известно, что иномарка 2021 года выпуска была зарегистрирована на компанию, где работает мужчина. Ущерб оценен примерно в 5 млн рублей, внедорожник был застрахован.