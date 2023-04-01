Мигрант ножом отбивал у госслужащих свой нелегальный ларек в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о хулиганстве. По версии следствия, фигуранты во время сноса ларька в Калининском районе напали на рабочих, прокололи колеса эвакуатора и угрожали прохожим. Одному злоумышленнику скоро изберут меру пресечения, его соучастника ищут.

Следственный отдел 31 марта провел доследственную проверку и по ее результатам, в частности по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, завел уголовное дело в отношении 31-летнего иностранного гражданина и неустановленного лица.

По версии следствия, 29 марта подозреваемый вместе с соучастником на своем автомобиле заехал на тротуар, где перегородил дорогу автомобилю, на котором осуществлялась эвакуация торгового павильона.

Затем мужчина пытался проколоть колеса автомобиля, а также размахивал ножом рядом с прохожими.Второго участника-хулигана разыскивают.

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05.10.2022 3405

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