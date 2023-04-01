Группа риска от 3 до 11 лет: число пропавших детей в Петербурге за месяц возросло в полтора раза

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за месяц число пропавших детей выросло в полтора раза. В марте поисковики отряда «ЛизаАлерт» получили заявки на розыск 37 несовершеннолетних. Для сравнения, в феврале была 21 такая заявка. Каждый второй из исчезнувших в начале весны детей был в возрасте от 3 до 11 лет – 18 человек. О статистике «Невским Новостям» рассказали члены отряда «ЛизаАлерт».

Из 37 пропавших в марте трое несовершеннолетних были найдены мертвыми, 31 ребенка благополучно вернули родным. Еще трое по-прежнему находятся в розыске. По данным поисковиков, они проживали в соседних регионах, но в данный момент могут находиться в Санкт-Петербурге.

Дети 3-11 лет входят в группу риска – они пропадают чаще всего. В феврале из дома ушли 11 детей этого возраста. По наблюдениям поисковиков, март – самый насыщенный по пропаже детей месяц. К примеру, в 2022 году в этом месяце искали 36 человек, в 2021-м – 47, в 2020-м – 26.