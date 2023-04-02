Стали известны продукты, повышающие риск диабета

В списке оказались не только сладости.

К сахарному диабету могут привести не только явно сладкие продукты, но и те, в которых содержится скрытый сахар, рассказала агентству «Прайм» врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун.

Это, например, такие несладкие на первый взгляд продукты, как соусы, кетчуп, хлебцы, колбасы, сосиски, фаст-фуд (картошка фри, чипсы, наггетсы), консервы, маринованные овощи, суши и роллы. Много сахара в винограде, яблоках, персиках, сухофруктах. Он, конечно, натуральный, но в больших количествах вреден для организма.

Что касается майонеза, то в теории его гликемический индекс должен быть нулевым — в оригинальном рецепте соуса нет углеводов. Однако на практике, изготовленный промышленным способом майонез может содержать рафинированные углеводы — особенно, если речь идет об обезжиренной версии.

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