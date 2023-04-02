Кардиолог развенчал миф о пользе красных продуктов для сердца

Больше поможет ограничение поваренной соли в рационе.

Бытует мнение, что продукты красного цвета несут пользу для сердца. Теорию оспорила кардиолог и врач функциональной диагностики клиники Medical On в Красноярске Юлия Черепнина, передает «Газета.ру».

По ее словам, эффективнее будет употреблять меньше поваренной соли и позаботиться о разнообразном рационе питания.

«Для работы сердца необходим калий. Поэтому нужно ввести в рацион богатые им продукты. Например, белые сушеные грибы, сухофрукты, соя, пшеничные отруби, бананы, орехи, зелень», — пояснила Черепнина.

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