SHAMAN посетил Русский музей в поисках вдохновения

Певец-патриот почерпнул идеи для своих композиций, глядя на произведения искусства.

Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в рамках своего концертного тура посетил Русский музей Петербурга — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Исполнитель признался, что русские сказки, романы и поэмы, нетленные творения архитектуры, любимые всей страной фильмы и песни, а также изобразительное искусство считает богатством родины.

«Родные, вы часто спрашиваете меня о том, где я беру столько идей для своего творчества. Никакого секрета здесь нет. За тысячелетнюю эпоху русская земля родила немало гениев, а их шедевры стали неисчерпаемым источником вдохновения для будущих поколений», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: prt scr youtube.com | SHAMAN

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