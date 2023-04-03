Отец-рецидивист напал с ножом на сына в Гатчинском районе. Причем, не в первый раз

Утром 2 апреля задержан 63-летний житель поселка Высокоключевой Гатчинского района. Еще в конце 2022 года к правоохранителям обратился его 39-летний сын.

По телефону мужчина сообщил, что получил удар ножом от отца. С тяжелыми ранениями пострадавший был госпитализирован. Было заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что задержанный с середины 1980 годов привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, тяжкие телесные повреждения, нарушение ПДД. Последний раз получил три года условно – за нападение на сына с ножом.