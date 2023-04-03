В Петербурге мужчина заставлял школьницу отправлять свои интимные фото

С сообщением о том, что мужчина вынуждал девочку-подростка отправлять интимные фото, в полицию Санкт-Петербурга обратились родители пострадавшей.

Они рассказали, что 2 апреля неизвестный в мессенджере начал писать 15-летней школьнице непристойные сообщения. Он угрожал ей, пытался заставить прислать откровенные фотографии, но девочка этого не сделала.

Решается вопрос об уголовном деле.