В Петербурге мужчина заставлял школьницу отправлять свои интимные фото

С сообщением о том, что мужчина вынуждал девочку-подростка отправлять интимные фото, в полицию Санкт-Петербурга обратились родители пострадавшей.
Они рассказали, что 2 апреля неизвестный в мессенджере начал писать 15-летней школьнице непристойные сообщения. Он угрожал ей, пытался заставить прислать откровенные фотографии, но девочка этого не сделала.
Решается вопрос об уголовном деле.
Вам будет интересно
«Я ударил ребенка о пол головой, и из него потекла кровь»: петербуржец убил двухлетнюю дочь при поддержке жены. А потом убил и жену
Отец при жене ужасным способом убивает двухлетнюю дочь. Супруга его прощает, тело ребенка они выбрасывают и дальше живут вместе. Спустя...
24.06.2022 2561