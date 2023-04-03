С мая россияне смогут въезжать в Японию без ограничений

Власти Японии приняли решение с 8 мая отменить все действующие ограничения на въезд в страну. Они действовали в рамках профилактики распространения COVID-19.

Такую информацию предоставили в посольстве Японии в Москве. Уточняется, что снятие ограничений на въезд касается так же туристов из России. С 8 мая результат ПЦР-теста будет не нужен, передает ТАСС.

На данный момент для того, чтобы посетить страну, нужно предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19. Если сертификата нет, турист должен предоставить справку об отрицательном тесте, который был сделан за 72 часа до вылета в Японию.

Ранее стало известно, что майские путевки в Тайланд пользуются популярностью несмотря на стоимость.