На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;

км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 630, 629, 628 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110, 114, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 95-97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 481, 485, 489, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка водоотводных лотков и обочин;

км 135-141 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 166, ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 74-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочины.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов;

км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;

км 60-69 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

км 2-16, 27-34, 34-56, 57-77, 78-111, 112-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00 , ремонт барьерного ограждения;

км 53 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 18:00, устранение деформаций а/б покрытия;

км 0-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 99-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт барьерного ограждения.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):