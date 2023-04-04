В Ленобласти выявили 27 новых заражений COVID-19 на 4 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 27 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 апреля.
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14.04.2022 2972
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Всеволожский район: Всеволожск (+8), Сертолово (+6), Углово (+1).
- Выборгский район: Первомайское (+1), Красносельское (+1).
- Гатчинский район: Сиверский (+1).
- Сланцевский район: Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8).