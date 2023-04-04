В Ленобласти выявили 27 новых заражений COVID-19 на 4 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 27 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 апреля.

Вам будет интересно Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах... 14.04.2022 2972

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.