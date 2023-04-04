В Ленобласти выявили 27 новых заражений COVID-19 на 4 апреля

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 27 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 апреля.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Всеволожский район: Всеволожск (+8), Сертолово (+6), Углово (+1).
  • Выборгский район: Первомайское (+1), Красносельское (+1).
  • Гатчинский район: Сиверский (+1).
  • Сланцевский район: Старополье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+8).
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