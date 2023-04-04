В Минобороны РФ рассказали о подвиге Данира Ямалиева в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил рядовой Данир Ямалиев.

Действуя в составе расчета артиллерийской установки, рядовой Данир Ямалиев выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск на одном из тактических направлений. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

В ходе боя, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны боевиков, расчет рядового Ямалиева прицельной стрельбой уничтожил танк, два минометных расчета и большое количество живой силы противника. Полученные боевиками потери лишили их возможности продолжать наступление.