В Минобороны РФ рассказали о подвиге Данира Ямалиева в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил рядовой Данир Ямалиев.

photo_2023-04-04 11.36.32
Фото: Минобороны РФ

Действуя в составе расчета артиллерийской установки, рядовой Данир Ямалиев выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск на одном из тактических направлений. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

В ходе боя, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны боевиков, расчет рядового Ямалиева прицельной стрельбой уничтожил танк, два минометных расчета и большое количество живой силы противника. Полученные боевиками потери лишили их возможности продолжать наступление.

Вам будет интересно
В Минобороны РФ рассказали о подвиге Данира Ямалиева в ходе СВО СВО, Россия, Мминобороны, Герои Z
Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Документ опубликован на...
03.04.2023 59
Автор