Грабитель ворвался в магазин, избил работниц и сбежал с товаром в Кингисеппском

В полицию Кингисеппского района 3 апреля сообщили об ограблении магазина в поселке Кингисеппский. По словам администратора, неизвестный открыто забрал товар и избил сотрудниц магазина.

Ограбление произошло около 17:00. В магазин ворвался мужчина, схватил товар с прилавка и попытался сбежать. Когда его попытались остановить, грабитель несколько раз ударил 42-летнюю кассиршу и 50-летнюю уборщицу.

Подозреваемого задержали в тот же день в поселке Кингисеппский. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель Брянской области. Товар у него изъяли.