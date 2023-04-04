Грабитель ворвался в магазин, избил работниц и сбежал с товаром в Кингисеппском

В полицию Кингисеппского района 3 апреля сообщили об ограблении магазина в поселке Кингисеппский. По словам администратора, неизвестный открыто забрал товар и избил сотрудниц магазина.
Ограбление произошло около 17:00. В магазин ворвался мужчина, схватил товар с прилавка и попытался сбежать. Когда его попытались остановить, грабитель несколько раз ударил 42-летнюю кассиршу и 50-летнюю уборщицу.
Подозреваемого задержали в тот же день в поселке Кингисеппский. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель Брянской области. Товар у него изъяли.
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