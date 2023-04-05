Женщину удерживали в квартире и часами насиловали в Кудрово

В полицию Всеволожского района 4 апреля обратилась 40-летняя жительница Кудрово. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования со стороны малознакомого мужчины, с которым познакомились через интернет.

Женщина отправилась на встречу с новым знакомым в ночь на 4 апреля. Он пригласил ее в ресторан, затем к себе домой. Там в период с 01:00 до 15:00, по словам женщины, мужчина насиловал ее, применив физическую силу.

Подозреваемого задержали в день обращения. Им оказался 41-летний безработный житель Кудрово. Решается вопрос об уголовном деле.