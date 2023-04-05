В Минобороны РФ рассказали о подвиге Ильи Данченко в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший лейтенант Илья Данченко.

Штурмовой взвод под командованием старшего лейтенанта Ильи Данченко выполнял боевую задачу по овладению лесным массивом, где националисты организовали хорошо укрепленный район с эшелонированной системой обороны, минно-взрывными заграждениями и системой огня.

Умело руководя подчиненными, Илья организовал успешные наступательные действия штурмового взвода с восточной опушки рощи в северном направлении, в ходе которых противник был отодвинут вглубь лесополосы. Бойцы Данченко совершили маневр и нанесли поражение противнику в лесном массиве.

По результатам выполнения поставленных боевых задач были созданы условия для успешного наступления наших подразделений, по итогам которых лесной массив полностью перешел под контроль российских сил. Благодаря высокому профессионализму Ильи Данченко и умению быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, поставленная задача была выполнена.