Украинец не убедил суд, что 288 килограммов наркотиков в его тягаче в Ленобласти — не контрабанда

В силу вступил приговор в отношении водителя тягача DAF. За контрабанду особо крупной партии наркотиков и покушение на их сбыт в составе организованной группы он проведет 16 лет в колонии строгого режима. Ранее приговор вынес Леноблсуд, но иностранец пытался обжаловать его во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина незаконно провез из Эстонии через таможню в Кингисеппе 288 килограммов наркотиков растительного происхождения. Груз был спрятан в тайнике тягача DAF и перевозился транзитом в Испанию.

Перед этим подсудимый в Польше создал на свое имя коммерческую фирму, которая якобы занималась международными перевозками легальных грузов через страны Евросоюза. В Нидерландах он купил тягач, в котором затем помощники на территории Евросоюза оборудовали тайник для перевозки крупных партий наркотиков.