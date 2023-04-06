Партию гуманитарной помощи отправили из Выборга в зону СВО – фото

Автор: Сергей Агутин
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Неравнодушные жители Выборгского района собрали новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Груз отправили из Выборга 6 апреля в рамках акции «Мы вместе – Народный фронт».

В сборе гуманитарной помощи поучаствовали сотрудники администраций, депутаты, представители предприятий и общественных организаций, предприниматели и многие другие. В партии: генераторы, запасные колеса, машинное масло, запчасти для автомобилей, продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, именные посылки и письма.

Как сообщил начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями, межнациональным и межконфессиональными отношениями Тимур Вахитов, администрация Выборгского района взаимодействует с командирами воинских частей. Поэтому груз составлялся адресно, на основе просьб.

Партию гуманитарной помощи отправили из Выборга в зону СВО – фото СВО, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг
Партию гуманитарной помощи отправили из Выборга в зону СВО – фото СВО, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг
Партию гуманитарной помощи отправили из Выборга в зону СВО – фото СВО, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг

Фото: vbglenobl.ru

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Партию гуманитарной помощи отправили из Выборга в зону СВО – фото СВО, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг
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