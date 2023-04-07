Отец с сыном отобрали мобильник с планшетом у водителя и стреляли в его Audi в Пикалево

В полицию Бокситогорского района 5 апреля сообщили о налете на 42-летнего мужчину в микрорайоне Гузеево в Пикалево.

Двое угрожали водителю Audi 80 ружьем, забрали мобильный телефон марки Samsung и планшет, а затем выстрелили в машину. Материальный ущерб пострадавшего составил около 5000 рублей.

Подозреваемых задержали 6 апреля около 06:30. Ими оказались 47-летний житель Пикалево и его 19-летний сын. Изъяты карабин, два патрона и гильза 12-го калибра.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Известно, что ранее оба подозреваемых в поле зрения полиции не попадали.