Ждала полицию в парадной: подросток угрожал матери ножом из-за отключенного интернета в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В полиции Санкт-Петербурга обратилась 44-летняя женщина, проживающая на Ленинском проспекте. Ее 14-летний сын начал агрессивно вести себя из-за того, что заявительница отключила интернет в квартире.

Петербурженка уточнила, что мальчик сначала угрожал ей словесно, а потом взял нож, чем сильно ее испугал. Женщине пришлось выбежать в подъезд, чтобы избежать расправы от сына.

Прибывшие на место полицейские приняли у матери заявление, в котором она несколько изменила свои показания. Женщина рассказала, что действительно поссорилась с сыном на бытовой почве, из-за чего мальчик начал кричать и неадекватно себя вести. При этом петербурженка отрицала, что подросток ей угрожал и взялся за нож.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют истинные обстоятельства семейного конфликта.

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16.05.2022 5085
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