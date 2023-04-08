В Ленобласти 9 апреля ожидается от зимних -9 °C ночью до весенних +15 °C днем

По данным ГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 апреля на территории Ленинградской области ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью -1… -6 °C, местами до -9 °C. Днем +10… +15 °C, возле водоемов местами до +7 °C. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ветер восточных направлений 2-6 м/с. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.