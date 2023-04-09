209 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 209 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 9 апреля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+7) .

Волосовский район: Волосово (+2), Большая Вруда (+1) .

Волховский район: Волхов (+2) , Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+11), Кудрово (+3), Янино-1 (+4), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2) , Ваганово (+1), Старая (+2), Бугры (+2), Рахья (+2).

Выборгский район: Выборг (+23), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+2), Подгорное (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Гаврилово (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Лесогорский (+2), Бородинское (+1), Токарево (+1), Матросово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Вярлево (+1).

Кингисеппский район: Кингисеппский (+2) .

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1), Пчева (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+5), Отрадное (+1), Приладожский (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1) , Виллози (+1), Лебяжье (+1).

Лужский район: Луга (+7), Серебрянский (+1), Ретюнь (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+6).

Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+1) , Саперное (+1), Плодовое (+1), Починок (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+21), Загривье (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+18), Пашозеро (+1).

Тосненский район: Тосно (+5) , Никольское (+1), Форносово (+1) , с. Ушаки (+1) .