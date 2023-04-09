209 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 209 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 9 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+7).
- Волосовский район: Волосово (+2), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+11), Кудрово (+3), Янино-1 (+4), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), Старая (+2), Бугры (+2), Рахья (+2).
- Выборгский район: Выборг (+23), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+2), Подгорное (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Гаврилово (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Лесогорский (+2), Бородинское (+1), Токарево (+1), Матросово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Вярлево (+1).
- Кингисеппский район: Кингисеппский (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+5), Отрадное (+1), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Серебрянский (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+6).
- Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+1), Саперное (+1), Плодовое (+1), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Загривье (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+18), Пашозеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+1), Форносово (+1), с. Ушаки (+1).
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