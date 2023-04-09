Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала «Дорога жизни» в Ленобласти. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта», — говорится в сообщении.
Документ должен быть готов к 30 июню 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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