Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала «Дорога жизни» в Ленобласти. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта», — говорится в сообщении.

Документ должен быть готов к 30 июню 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.