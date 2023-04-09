Преимущественно без осадков и до +16°C — погода в Ленобласти на 10 апреля

Переменная облачность ожидается в Ленобласти 10 апреля.
Понедельник пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1…-4°C, местами до -8°C, днем +11…+16°C, у водоемов местами до +8°C. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днём слабо понижаться.
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07.04.2023 73