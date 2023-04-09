МЧС России: езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается

Автор: Гузель Галимова
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МЧС России в своем Telegram-канале рассказало о правилах езды на электросамокатах.

  • Езда на электросамокатах в дождь запрещена, так как опасна для жизни.
  • Запрещено разбирать самокат и нарушать режим зарядки, установленный производителем.
  • Запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше 14 лет.
  • При совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки.
  • Во время поездок на электросамокатах необходимо надевать защитный шлем и следить за исправностью техники, чтобы избежать короткого замыкания.
«Правило «один самокат — один человек» закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф», — говорится в сообщении.
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07.03.2023 267
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