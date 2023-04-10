Из утонувшей «Нивы» в Кировском районе достали тела петербуржца и девушки из Сертолово

Сигнал о происшествии на реке Назия в Кировском районе поступил в экстренные службы 9 апреля в 03:14. На берегу полицейский патруль нашел 26-летнего петербуржца.

Он рассказал, что в «Ниве» пересекал реку с ровесником-петербуржцем и 23-летней девушкой из Сертолово. Когда автомобиль начал тонуть, пассажиру удалось выбраться, а водитель со знакомой остались в салоне.

Машина ушла под воду возле поселка Приладожский. В поисковой операции участвовала дежурная смена ПСО Тосно.