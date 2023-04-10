Мужчина подозревается в развращении школьницы во время встречи коллег возле Петергофа

Коллеги собрались в загородном доме, чтобы повеселиться и петь в караоке. При этом почти все взяли с собой супругов и детей.
Одна из девочек общаться с незнакомцами стеснялась. Она проводила время за своим планшетом в отдельной комнате. В какой-то момент к ней зашел голый ниже пояса мужчина, но удалился после требования девочки покинуть комнату.
О пришествии пострадавшая решилась рассказать старшей сестре. После этого к правоохранителям обратилась уже мать 14-летней девочки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.12.2020 34760