Мужчина подозревается в развращении школьницы во время встречи коллег возле Петергофа

Коллеги собрались в загородном доме, чтобы повеселиться и петь в караоке. При этом почти все взяли с собой супругов и детей.

Одна из девочек общаться с незнакомцами стеснялась. Она проводила время за своим планшетом в отдельной комнате. В какой-то момент к ней зашел голый ниже пояса мужчина, но удалился после требования девочки покинуть комнату.

О пришествии пострадавшая решилась рассказать старшей сестре. После этого к правоохранителям обратилась уже мать 14-летней девочки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.