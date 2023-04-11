С 15 апреля в Ленобласти стартует выдача направлений в детский сад на 2023-2024 учебный год

Направления будут приходить до момента заполнения вакантных мест в группах.

В дошкольных учебных учреждениях родителей ждут для оформления зачисления в течение 14 календарных дней после получения направления. В случае, если место в выбранном детском саду отсутствует, будет предложен альтернативный вариант. Заявители должны рассмотреть его также в течение двух недель.

Направления выдаются в соответствии с датой подачи заявления, годом поступления, возрастной категорией ребенка, заявленными льготами.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.