В Ленинградскую область приехали молодые спортсмены — борцы из Енакиево

В течение двух недель 20 юношей и девушек из ДНР будут тренироваться вместе с ленинградскими спортсменами в Кингисеппском районе

Сборы проходят на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Россонь», а закрепить результат смогут на традиционном региональном турнире по вольной борьбе памяти комиссара партизанского отряда Михаила Седюка и воинов, павших в локальных конфликтах.

Михаил Игнатьевич Седюк прожил короткую, но яркую жизнь. Он был шахтёром, трактористом, директором МТС, секретарём райкома, наконец, комиссаром партизанского отряда. Погиб в бою у д. Ганьково. В этом году пройдет уже 56 турнир, посвященный его памяти.