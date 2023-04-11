Мужчина с ножом отобрал деньги у знакомой в Янино

В полицию Всеволожского района 10 апреля обратилась 44-летняя жительница Янино-2. Ее ограбил знакомый мужчина с ножом 9 апреля около 18:00.

Он пришел в квартиру пострадавшей на Объездной улице и, угрожая ножом, забрал у нее 10 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 45-летний нигде не работающий мужчина, ранее судимый за разбой.

Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъяты два ножа.