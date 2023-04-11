ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии

ФСБ опубликовала уникальные архивные документы, которые доказывают непричастность НКВД СССР к Катынской трагедии. В них приведены показания участника захоронения поляков, расстрелянных гитлеровцами.

Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти передало в Центральный госархив Северной столицы документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов — копия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа (ЛВО), на котором боец батальона «особого назначения» Арно Дюре дал показания и по теме Катыни.

Фото: t.me/rian_ru

Он рассказал, что вечерами и ночами они рыли ямы, а части СС привозили на грузовиках трупы, которые сбрасывались в ров глубиной 15-20 метров. В 1943 году Дюпре приехал домой и увидел в газетах фотографию той самой огромной могилы — под снимком было написано, что все это сделали русские. Он пытался переубедить родных, что всему виной немцы.