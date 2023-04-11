ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии

Автор: Гузель Галимова
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ФСБ опубликовала уникальные архивные документы, которые доказывают непричастность НКВД СССР к Катынской трагедии. В них приведены показания участника захоронения поляков, расстрелянных гитлеровцами.

Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти передало в Центральный госархив Северной столицы документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов — копия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа (ЛВО), на котором боец батальона «особого назначения» Арно Дюре дал показания и по теме Катыни.

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии фсб, Петербург, Ленобласть, Катынская трагедия
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии фсб, Петербург, Ленобласть, Катынская трагедия
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии фсб, Петербург, Ленобласть, Катынская трагедия
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии фсб, Петербург, Ленобласть, Катынская трагедия
Фото: t.me/rian_ru

Он рассказал, что вечерами и ночами они рыли ямы, а части СС привозили на грузовиках трупы, которые сбрасывались в ров глубиной 15-20 метров. В 1943 году Дюпре приехал домой и увидел в газетах фотографию той самой огромной могилы — под снимком было написано, что все это сделали русские. Он пытался переубедить родных, что всему виной немцы.

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ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катынской трагедии фсб, Петербург, Ленобласть, Катынская трагедия
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11.04.2023 51
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