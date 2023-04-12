149 новых случаев  COVID-19 выявили в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 149 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 12 марта.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), п. Курск (+1), Глумицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+2), Кудрово (+2), пос. Щеглово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Лужайка (+1), Каменногорск (+1), Лесогорский (+1), Матросово (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), с. Никольское (+1), Терволово (+1), Коммунар (+3), Покровская (+1), Малые Колпаны (+1), Лампово (+1), Семрино (+1), Вайя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+20), Березняк (+1), Иконово (+1).
- Кировский район: Назия (+1).
- Ломоносовский район: Келози (+1), Разбегаево (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Торковичи (+1), Красный Маяк (+1), Ретюнь (+4), Низовская (+1).
- Подпорожский район: Важины (+1), Кипрушино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+3), Саперное (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Лосево (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Старополье (+2), Чудская Гора (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Федоровское (+1), Кайболово (+1).
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