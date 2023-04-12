В Ленинградской области стартовал приём заявок на «Ладогу»

Стартовал приём заявок на 15-й юбилейный молодёжный образовательный форум СЗФО «Ладога», который пройдет с 4 по 10 сентября.

«В этом году центральными темами форума стали туризм и патриотическое воспитание. Форум призван сформировать патриотическое сознание молодёжи для раскрытия туристского потенциала территории страны», — отметила председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Регистрация на форум открыта на платформе «Росмолодёжь.События» до 12 июля. Участниками форума станут 750 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Подробная информация о форуме размещена по ссылке.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев. XIII форум проходил в Лужском районе с 5 по 11 сентября 2022 года.