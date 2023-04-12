В Гатчине почтут память узников нацистских концлагерей

Мероприятие «Мы родом не из детства, из войны…» пройдет 14 апреля.

Памятное мероприятие начнется в 13.00 на площади у стелы «Гатчина – город воинской славы», где соберутся делегации бывших малолетних узников фашистских концлагерей из всех районов Ленинградской области, официальные лица и почетные гости, представители общественных организаций.

В Ленинградской области памятная акция, посвященная дню освобождения узников фашистских концлагерей «Мы родом не из детства из войны…» проходит более 20 лет.

В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.