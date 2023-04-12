Александр Дрозденко оценил ход восстановления микрорайона в Мариуполе – видео

Автор: Сергей Агутин
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В ходе поездки в Мариуполь Александр Дрозденко оценил ход ремонтных работ в одном из микрорайонов, за который отвечает Ленинградская область.

«Ленинградская область полностью выполнила и даже чуть перевыполнила тот объем задач, который перед нами поставило министерство строительства и ЖКХ по ремонту и восстановлению домов в одном из самых сложных районов Мариуполя, где шли тяжелейшие бои. Не случайно, выступая перед Владимиром Путиным, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал Ленинградскую область первой в списке тех регионов, кто выполнил и перевыполнил задачу, поставленную в Мариуполе», – рассказал Александр Дрозденко

В ходе восстановительных работ специалисты из Ленинградской области применили новую технологию заливки перекрытий, которая на 40 % снижает нагрузку на несущие стены. Для покраски фасадов используют краску, которая имеет теплоизоляционные свойства и заменяет пятисантиметровый утеплитель.

«Действительно, было непросто, но сегодня мы видим разницу по сравнению с прошлым годом. Поменялись фасады домов, они стали красивыми, новые окна, много машин стало на улицах, люди ходят с покупками. И лица уже лица совершенно другие, они улыбаются, когда встречают гостей. Ситуация меняется в лучшую сторону, и, безусловно, основная задача – это в нашем микрорайоне завершить ремонтно-восстановительные работы», – отметил Александр Дрозденко

Местные жители уже называют район «Ленинградским». Возможно, такое название приживется.

«Должны появиться спортивные площадки, детские площадки, прогулочные зоны. Конечно же, вместо тех домов, которые не подлежали восстановлению и были снесены, нужно строить новые дома по мере того, как люди будут возвращаться к нормальной жизни. Работы много, что в Мариуполе, что в Енакиево, но Ленинградская область к этому готова», – резюмировал Александр Дрозденко
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