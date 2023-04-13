Видео: полицейские устроили погоню со стрельбой за лихачом на М-10 под Тосно

Автор: Гузель Галимова
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Водитель Opel Astra проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке и, набрав скорость, попытался скрыться.

Преследование началось на четвертом километре подъезда к Федоровскому в Тосненском районе Ленобласти и продолжилось на трассе М-10 «Россия». Полицейским пришлось открыть огонь по колесам из табельного оружия. Машина остановилась.

Водитель и трое пассажиров бросились в сторону леса. Сотрудникам ДПС удалось задержать 28-летнего мужчину. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В этот же день был задержан 30-летний водитель автомобиля. В отношении него составлен административный протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Машина помещена на спецстоянку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Видео: полицейские устроили погоню со стрельбой за лихачом на М-10 под Тосно Тосненский район, стрельба, погоня, м-10, Ленобласть
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