Мужчину с сотрясением мозга обнаружили возле подъезда в Мурино. Как он получил травмы, неизвестно

В Токсовскую больницу 12 апреля доставили неизвестного мужчину без сознания. Его заметили лежащим на скамейке возле подъезда многоэтажного дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района.
Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану затылка. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Пациент смог сообщить лишь свое имя и дату рождения – ему 36 лет. Как именно пострадавший получил травмы, пока не известно. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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