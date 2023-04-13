Смена «теплого лидера»: в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд 2023 года

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 апреля отметилась новыми температурными максимумами с начала 2023 года в российских столицах.

Термометр городской метеостанции зафиксировал отметку +17,3 °C. В Москве столбики термометров поднялись до +18 °C, что выше, чем днем ранее, сообщает «Невские Новости».

«В Санкт-Петербурге также произошла смена «теплого лидера». Сегодня максимальный термометр городской метеостанции зафиксировал отметку +17,3 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было вчера», – отметил Михаил Леус

Ведущий специалист центра «Фобос» добавил, что на этом теплая волна идет на спад, и следующее обновление списка дней с самой высокой температурой с начала года ожидается не ранее конца второй – начала третьей декад апреля.