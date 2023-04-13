В ходе форума «Новая философия воспитания» министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что подчиненное ему ведомство совместно с Министерством обороны разработало концепцию по подготовке к службе в армии.

«Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим», – заявил Сергей Кравцов

По словам министра, модуль начальной военной подготовки в рамках ОБЖ в школах будет реализовываться в основном в центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Эти центры и исторические парки перейдут в структуры региональных министерств образования.