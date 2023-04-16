163 новых случая  COVID-19 выявили в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 163 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2).
- Волховский район: Волхов (+4), Паша (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+8), Кудрово (+4), Кузьмоловский (+1), Лиголамби (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Токсово (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Хапо-Ое (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+6), Семиозерье (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+2), Красная Долина (+1), Токарево (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+2), Вырица (+1), Коммунар (+3), Нижняя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+29), Будогощь (+2).
- Кировский район: Отрадное (+1), Синявино (+2), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+2).
- Лужский район: Луга (+4), Толмачёво (+1), Скреблово (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+7), Вознесенье (+2), Важины (+2), Кипрушино (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Суходолье (+1), Ларионово (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Шугозеро (+2).
- Тосненский район: Форносово (+1), Красный Бор (+1), Поги (+2).
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